Benevento-Brescia 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 73' Torregrossa (Bs), 79' aut. Cistana (Bn)



Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei (51' Billong), Di Chiara; Letizia (67' Maggio), Tello, Del Pinto (76' Asencio), Bandinelli, Improta; Insigne, Coda. All. Bucchi



Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana (82' Gastaldello), Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Martinelli (85' Curcio); Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All.: Lanna (Corini squal.)



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 28' Cistana (Bs), 80' Bandinelli (Bn), 80' Bisoli (Bs), 81' Improta (Bn), 85' Billong (Bn)



Espulsi: all'86' Bucchi, tecnico del Benevento, per proteste