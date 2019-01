Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Non sarà sicuramente facile contro i nerazzurri. Hanno giocatori di livello mondiale in tutte le zone del campo, bisogna essere bravi a farli giocare male. San Siro è un campo meraviglioso, ho detto ai ragazzi di godersi la partita. Mercato? Il diesse Foggia e il presidente lavorano a stretto contatto per rinforzare la rosa. Guardiamo in difesa, chi compreremo dovrà dare un valore aggiunto alla rosa. Guardiamo anche al mercato in uscita, non tratteniamo nessuno".