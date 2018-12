Christian Bucchi, allenatore del Benevento, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Rai Sport: “Quello che mi piace in questo momento è che tutti si sono fatti trovare pronti in una situazione di emergenza. Chi è entrato lo ha fatto molto bene, hanno impattato bene con la gara e sono contento delle loro prestazioni, così come chi è partito dall’inizio. Io in discussione? Ma io credo che l’allenatore sia sempre in discussione, c’è alle spalle un lavoro quotidiano che credo che la società abbia apprezzato. Siamo partiti con l’etichetta di essere una delle squadre che deve vincere il campionato, non ci tiriamo indietro ma ci conviviamo. Abbiamo raggiunto un traguardo storico, il Benevento non aveva mai raggiunto gli ottavi di finale. Episodi arbitrali? Sono episodi, devo dire che Venturato è un ottimo allenatore e le sue squadre lavorano bene, ma non gli credo più sotto il punto di vista delle lamentele perché le fa ogni settimana".