Benevento-Cagliari 1-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 1' Lykogiannis (C), 17' Lapadula (B), 64' Pavoletti (B), 95' Joao Pedro (C)



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (71' Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (71' Improta), Schiattarella (66' Viola), Ionita; R. Insigne (66' Gaich), Caprari (76' Di Serio); Lapadula. All. Inzaghi



Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (45' Zappa); Nandez, Marin (87' Duncan), Deiola (87' Rugani), Lykogiannis (76' Asamoah); Joao Pedro, Nainggolan; Pavoletti (95' Cerri). All. Semplici



Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Ammoniti: 9' Schiattarella (B), 12' Pavoletti (C), 55' Tello (B), 57' Deiola (C)