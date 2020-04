Luca Caldirola, difensore del Benevento, parla a OttoPagine.it del suo futuro: “E' chiaro che i matrimoni si fanno in due. Ho ancora un anno di contratto e mi piacerebbe molto restare qui. Benevento è una città che mi piace. La tifoseria è importante, anche se in qualche partita mi sarei aspettato un numero di spettatori maggiore. La fascia di capitano? So cosa significa indossarla, l'ho avuta sul braccio per tanti anni. Sarebbe un onore, ma per il momento è di Maggio e non potrebbe essere altrimenti perché è un vero e proprio leader nello spogliatoio”.



SUL SOGNO SERIE A - “Sin da bambino ho sognato di giocare in massima serie. Certo, ho maturato delle esperienze in Bundesliga, ma giocare in Italia sarebbe totalmente diverso e non vedo l'ora che arrivi questo momento, anche perché lo reputo un riscatto dopo quanto vissuto in Germania. Dovrò marcare Cristiano Ronaldo? Beh, se si avvicina rischia di farsi male. A parte gli scherzi troveremo il modo di fermare anche lui”