Il pullman del Benevento calcio ha subito nella serata di venerdì un agguato mentre viaggiava sulla E45 all’altezza di Todi. La squadra stava andando a Perugia, dove è impegnata per la partita di oggi al Curi. Il bus è stato centrato da un grosso sasso lanciato al centro del parabrezza: è stato bravo l’autista a tenere il controllo del veicolo. Non ci sono feriti ma tanto spavento per i giocatori, arrivati in albergo in grosso ritardo sulla tabella di marcia.



Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine. "Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte - le parole dell’allenatore del club campano Fabio Caserta -. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze".