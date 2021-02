Grande attesa a Benevento per l'arrivo della Roma, impegnata domenica sera al Vigorito. Le due squadre vivono umori opposti: da una parte una formazione in salute, reduce dalla doppia vittoria contro Udinese e Sporting Braga e con il ritrovato Edin Dzeko che sembra aver dato ulteriore spinta e carica ai compagni. Dall'altra una squadra che nel 2021 ha vinto solo una volta e ha incassato troppi gol (19 in otto partite). Numeri che non lasciano dubbi ai betting analyst. secondo i quali la vittoria della squadra di Fonseca è nettamente l'esito più probabile, a 1,57. Difficile il colpo sannita, dato a 5,50, mentre il pareggio si gioca a 4,50. Il Benevento non ha mai vinto in campionato contro la Roma, e nei tre match disputati ha sempre subito robuste goleade (due volte ko per 5-2, nel 2018 e 2020, e un poker capitolino nel 2017). Una statistica che abbassa la quota dell'Over a 1,48, mentre l'Under vale 2,63. Per quanto riguarda i risultati esatti, nel tabellone dei trader, spiccano l'1-3 a 10,50 e lo 0-4 a 20.