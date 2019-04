Benevento-Cosenza 4-2 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 25' Bandinelli (B), 27' Caldirola (B), 38' Sciaudone (C), 44' Tutino (C), 53' Armenteros (B), 81' Coda (B)



Benevento (4-3-1-2): Montipò; Gyamfi, Antei (45' Volta), Caldirola, Letizia; Del Pinto (9' Tello), Viola, Bandinelli; Insigne; Armenteros, Coda. All.: Bucchi



Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Dermaku, Hristov (54' Idda); Baez, Bruccini, Palmiero (61' Garritano), Sciaudone (72' Mungo), D'Orazio; Tutino, Embalo. All.: Braglia



Arbitro: Di Martino di Teramo



Ammoniti: 59' Dermaku (C), 66' Letizia (B), 75' Coda (B), 86' Bruccini (C)