Benevento-Crotone 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 11' Viola rig., 95' Improta



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Gyamfi, Letizia; Hetemaj, Schiattarella (71' Improta), Viola; Insigne (53' Tello), Sau (65' Armenteros); Coda. All. Inzaghi.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina (84' Nalini), Crociata (57' Vido), Barberis, Zanellato, Mazzotta (57' Mustacchio); Messias, Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Fourneau di Roma



Ammoniti: 30' Montipò (B), 49' Molina (C), 69' Coda (B), 77' Tello (B)