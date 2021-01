Adolfo Gaich sbarca in Serie A. L'attaccante argentino, classe '99, è un nuovo giocatore del Benevento che l'ha preso dal Cska Mosca in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni e la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra stagione se il giocatore dovesse ottenere il 50% delle partite. Cercato dal Genoa in passato, in questa sessione di mercato era stato offerto anche al Bologna.