Il Benevento nel prossimo turno di campionato contro la Juventus dovrà fare a meno di due giocatori per squalifica. Sono infatti arrivati due gialli pesantissimi per Glik e Schiattarella ieri contro la Fiorentina: entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti e dunque salteranno la prossima di Serie A coi bianconeri.