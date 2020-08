Kamil Glik, nuovo acquisto del Benevento, parla ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A mi mancava. Sono stato bene al Monaco in questi 4 anni, ma l'Italia mi e' sempre mancata. Appena ho saputo che c'era la possibilità di tornare non ci ho pensato su due volte e ho accettato, sono felice. Per me le parole valgono più dei contratti, quando ho dato la parola a Foggia, a Inzaghi e al presidente ritenevo l'operazione fatta. Il progetto mi ha convinto e le voglia di tornare era tanta. La sfida col Torino? Sicuramente sarà emozionante. Lì ho vissuto cinque anni bellissimi, partendo dalla Serie B e arrivando fino all'Europa League. Ho grandi ricordi, ma ora darò tutto per il Benevento".