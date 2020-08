Antonio Sasso, direttore della comunicazione del Benevento, parla del mercato delle Streghe a Punto Nuovo Sport Show: "Callejon, Younes e Llorente? Non potrei parlare di calciomercato, ma ho sentito qualcosina. Callejon è un’invenzione dei giornalisti, questo è quanto mi ha detto Vigorito, esattamente come Hamsik. Su Younes e Llorente non posso rispondere, non ne ho proprio sentito parlare. Sono stato alla festa del Benevento la scorsa settimana e sono argomenti che non vengono trattati apertamente. Lapadula è un obiettivo concreto, il presidente stravede per lui, ma attualmente è al Genoa".