Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla Radio Crc del mercato che farà il club campano: "Il Benevento ripartirà dalla Serie B, ma con grande entusiasmo. La

nostra idea è tenere chi ha grande motivazione e chi realmente dimostrerà di essere attaccato alla nostra realtà perché la serie B non è la A e non giocheremo a San Siro per cui bisognerà avere predisposizione mentale per affrontare questo percorso. Il Benevento fa mercato in casa Napoli? Siamo molto legati a Napoli e abbiamo delle idee e dei nomi che anche la stampa ha fatto. Si tratta di giocatori che seguo e che insieme al club ho voglia di portare a Benevento. Con Christian Maggio ho un ottimo rapporto, ci parliamo da un po’ di tempo ed è un discorso ben avviato. Vediamo tra oggi e domani cosa accadrà. Brignola? Proveremo a tenere i migliori, ma mi rendo conto che un ragazzo giovane di 18 anni che ha fatto bene in A sia diventato oggetto di desiderio di tante squadre. Per andare via però, tutte le componenti dovranno essere d’accordo".