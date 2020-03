Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla a Ottogol del match che vedrà la capolista affrontare il Perugia, in difficoltà, di Serse Cosmi: “Se non l'affrontiamo nel modo giusto rischiamo di andare in difficoltà. Il Perugia è reduce da una settimana di ritiro e la gara in qualche modo li favorisce perché avranno modo di dimostrare di aver cambiato rotta contro la capolista in un match in cui non avranno nulla da perdere. Per noi non sarà facile. Il turnover? Non faccio l'allenatore. Saranno scelte di Inzaghi e del suo staff. Sicuramente ha tutti gli uomini a disposizione, pronti a dargli una mano nel caso ce ne fosse bisogno…”.