Ecco le parole a caldo di Roberto Insigne dopo la vittoria per 2-1 del suo Benevento contro il Cittadella, nella semifinale di andata dei playoff di Serie B: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice: il Cittadella è una bellissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi però siamo un gruppo fortissimo, chiunque gioca fa la differenza. Non mi dà fastidio partire dalla panchina: io quando entro cerco di fare le cose che so fare, come mi chiede il mister, e oggi sono stato fortunato. Al ritorno serviranno queste stesse voglia e determinazione per portare a casa il risultato."