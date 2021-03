L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro la Juventus: "La squadra è tranquilla, il presidente ha voluto andassimo un ritiro un giorno ed è stata una scelta giusta, come quella di rimandare poi i giocatori a casa. Abbiamo voglia di fare bene e di rivalsa, vogliamo fare la nostra partita, li abbiamo già fermati. Voglio una gara con personalità e carattere. All'andata abbiamo pareggiato, ci proveremo. Sognare è lecito. Ronaldo? Dobbiamo solo fargli i complimenti per quello che fa. In Italia siamo più cattivi nelle critiche, avere un giocatore così ti facilita il compito".