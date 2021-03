A Sky Sport, Pippo Inzaghi ha parlato così dopo la vittoria del suo Benevento contro la Juventus per 1-0: “Non capita tutti gli anni di fare quattro punti contro la Juventus tra andata e ritorno, che soddisfazione. Noi sapevamo quale fosse il nostro percorso, ho detto ai ragazzi che se abbiamo fatto quel record in B si poteva sperare punti anche a Torino. Sono ragazzi straordinari, io gli ho detto che li ringrazierò a vita. Mi ero già preparato il discorso per la sconfitta (ride, ndr) per scaramanzia".