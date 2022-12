Otto punti in nove gare. Ma soprattutto una situazione di classifica che non può far dormire sonni tranquilli.



L'arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento non si può certo dire che abbia dato i frutti sperati. Con il Campione del Mondo alla guida i sanniti hanno infatti racimolato una sola vittoria, quella in casa della Spal dello scorso 12 novembre. Ma soprattutto non sono riusciti a mutare l'andamento di una stagione che avrebbe dovuto vederli protagonisti dei piani alti e che viceversa li vede relegati attualmente in penultima posizione, davanti al solo Perugia, sebben in buona e affollata compagnia.



Il KO di ieri con il Palermo ha fatto però suonare un campanello d'allarme in casa giallorossa, tanto che le prossime due partite potrebbero risultare decisive per il futuro del tecnico partenopeo. Le sfide ravvicinate con Parma e Cittadella, in programma tra giovedì e domenica, diranno molto sulla posizione di Cannavaro. Se anche contro emiliani e veneti non dovessero arrivate le risposte e soprattutto i punti che tutti attendono la sua esperienza sulla panchina del Benevento potrebbe considerarsi già conclusa dopo poco più di due mesi.