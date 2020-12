In attesa del fischio d'inizio di, il ds dei campani, Pasquale, ex calciatore biancoceleste, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco come si è espresso sulla sua ex squadra, sue il match di stasera: ". Ogni volta che la guardo in tv, che torno a Roma o mi capita di varcare il cancello di Formello, è come tornare a casa. Sarà emozionante. Da Simone e Igli, passando dal presidente Lotito, da tante persone che ci lavorano o che sono ancora in campo e hanno giocato con me. Sono quelle partite che fai fatica a dimenticare"."Per forza. Se ci togliamo anche quello diventerebbe dura.. La Lazio è forte, può piazzarsi tra le prime quattro, dovrà reagire dopo il ko con il Verona. Noi siamo in un buon momento, ci sono delle armi da sfruttare"."E’ stato mio compagno di squadra e poi mio direttore oltre che grande amico. Ha iniziato il percorso in un momento non semplice per la Lazio e negli anni ha dimostrato grande competenza in campo e nella gestione extraspogliatoio. Ha costruito la sua creatura insieme alla società e Simone.. Non lo dico per il grandissimo rapporto che abbiamo fuori dal lavoro. Si frequentano anche le nostre famiglie".. Con Simone c’è stato sempre rapporto. Eravamo io, lui, Igli, Siviglia. Facevamo gruppo. Quando smise e Lotito gli diede gli Allievi mi rompeva le scatole: 'Vieni al Gentili a vedere i miei allenamenti'. Una volta, tornando verso casa, decido di fermarmi. Arrivo al campo e lo sento urlare come un ossesso. Gli chiedo subito: 'Da dove ti è uscita questa forza?'. Con noi rideva e scherzava in ogni momento. Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti.. E’ fondamentale per un tecnico che ambisce a traguardi e piazze importanti".