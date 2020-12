In vista della gara fratricida di stasera tra Benevento e Lazio, come da prassi ha detto la sua anche papà Inzaghi, Giancarlo. Stasera i suoi due figli, Pippo e Simone si affronteranno alle ore 20:45. Ecco le sue sensazioni in vista del match riportate da Il Messaggero: "Speravo che i miei ragazzi arrivassero più sereni. Alla fine spero in un pari che però accontenterebbe più il Benevento, ma non voglio fare pronostici per scaramanzia. Io e mia moglie Marina guarderemo l’incontro in tv, forse anche con la 93enne nonna Maria. Sono certo che i miei figli si sentiranno, come succede tutti i giorni, prima della gara".