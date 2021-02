: almeno quattro interventi decisivi con cui riscatta l'errore di sabato scorso a Milano. Con i piedi è sempre impreciso, ma questa non può essere una sua colpa ma di chi continua a chiedergli di giocare la palla: rovina una buona prestazione con l'errore in occasione del gol del pari della Sampdoria. Prima, non aveva affatto demeritato dimostrando di essersi già integrato nel gruppo giallorosso: sbriga l'ordinario senza troppi affanni, regge finché può, prima di esser costretto a chiedere il cambio per l'ennesima volta vittima di crampi(82': quello ammirato fino alla fine del 2020 sembra un lontano parente: è in una condizione fisica approssimativa e riesce a cavarsela solo grazie al mestiere: sempre il migliore della linea difensivo: da terzino o da centrale non fa differenza, la risposta è sempre soddisfacente. Nel finale soffre ma perché dalle sue parti c'è Foulon che non riesce mai a contenere Damsgaard: si vede solo in occasione del giallo pesante che gli farà saltare la sfida del Bologna. Per il resto, non lascia il segno: non è ancora al top della condizione e si vede. Ranieri lo tiene a bada con un uomo a occuparsi esclusivamente di lui: gli spazi sono ristretti e non trova mai il modo della giusta giocata: non fa rimpiangere Hetemaj, pur avendo caratteristiche completamente diverse dal finlanede. Come lui, però, sembra inesauribile: è un moto perpetuo(75': un quarto d'ora da incubo per il belga che soffre le pene dell'inferno su Damsgaard): partita di gran sacrificio per il numero 19 giallorosso che si vede più per il contributo in fase di ripiegamento che per quel poco che riesce a combinare in attacco(67': entra e si mette subito in mostra con una gran palla che Lapadula spreca): un voto in più per il gol che ha dato speranze al Benevento, senza il quale non sarebbe arrivato nemmeno alla sufficiente per via delle chance avute e fallite per imprecisione o per superficialità nelle giocate(75': giornata no per l'attaccante italoperuviano che ha tre buone occasioni e le manda all'aria tutte allo stesso modo. Peccato, perché una poteva permettere al Benevento di andare sul doppio vantaggio(82'All.: ha il sapore dell'occasione persa questo pari con la Samp, ma l'impressione è che la sua squadra abbia smarrito la fiducia e che viva pure un momento di appannamento dal punto di vista fisico.