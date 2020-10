: non ha responsabilità sui gol, anzi ne evita almeno tre: spettacolari in particolare un paio di interventi su Insigne sia nel primo che nel secondo tempo: senza infamia e senza lode, senza spunti ma anche senza macchie la prestazione del laterale giallorosso che riesce a disimpegnarsi bene su entrambe le fasce: se la cava sempre col mestiere, specialmente in un momento come questo in cui la condizione non lo sostiene. Decisiva la sua deviazione sul destro a botta sicura di Insigne, poco prima del riposo: un solo errore che però pesa tantissimo: quello che porta al gol di Petagna. Fino a quel momento si era reso protagonista di una prova senza sbavature: Osimhen ha dovuto girare spesso a largo, trovando pochissimi palloni giocabili: la fase difensiva continua a essere un preoccupante punto debole del belga che, nonostante un Lozano non in giornata di grazia, vive un'ora di pura sofferenza. E rischia pure il rigore con un intervento maldestro sul messicano(dal 63': entra con un buon piglio, sfiora anche il pari a pochi minuti dal fine: avrebbe meritato di giocare dall'inizio): contributo nullo in fase offensiva, presenza costante quando si tratta di tenere corta e compatta la squadra. Fa un passo avanti rispetto alle ultime opache prestazioni: è tra i migliori nel primo tempo, quando riesce a spegnere sul nascere ogni iniziativa di Mertens. Cala vistosamente nella ripresa e con lui tutta la squadra: la solita prova di grande sostanza che risponde ancora una volta presente alle sollecitazioni di Inzaghi: non si fa trovare mai fuori posizione, riesce spesso a rallentare la manovra del Napoli(dal 63': corsa e sacrificio sempre al servizio dei propri compagni: era la partita che attendeva di più e, al di là del ko, riesce a lasciare la sua impronta:spreca al 18', non alla mezzora quando trova il primo gol in Serie A proprio contro la sua squadra in cui è cresciuto e per la quale fa il tifo(dal 77': partita di gran sacrificio quella del ragazzo scuola Roma che non riesce a incidere come vorrebbe sul match, ma che comunque dà il suo prezioso contributo(dal 53': entra in un momento di prevedibile sofferenza: tiene fin che può, ma non è sempre lucidissimo): si fa vedere solo in occasione dell'assist per il momentaneo vantaggio di Roberto Insigne, per il resto dimostra che la condizione fisica migliore è ancora parecchio lontana(dal 63': Inzaghi lo manda in campo per provare a tenere palla, ma pochi minuti dopo il suo ingresso il Napoli completa la rimonta e per Sau trovare spazi diventa assai complicato: si fa vedere nel finale con una punizione che mette i brividi al Napoli): cambia rispetto alle gare con Inter e Roma e i risultati si vedono: intendiamoci, il Benevento esce comunque sconfitto ma con un passivo decisamente meno pesante e soprattutto con la sensazione netta di aver avuto la possibilità di conquistare almeno un pari contro i più quotati avversari