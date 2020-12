: è leggermente fuori posizione sul gol di Immobile, ma le responsabilità non sono sue. Per il resto, deve sbrigare solo l'ordinaria amministrazione: non spinge come al solito, ma stavolta sfodera una grande prestazione per attenzione difensiva. Tiene bene Marusic che lo punta spesso, senza saltarlo mai: per la prima volta contro la sua ex squadra, non fa una bella figura. Sul vantaggio della Lazio, si fa bruciare da Immobile; poi si addormenta su Luis Alberto, ma per sua fortuna Glik rimedia.(dal 45': anche per lui poca spinta e un buon contributo in fase di ripiegamento)ha preso per mano la difesa e sta continuando a guidarla con la solita efficacia, mettendo anche una pezza agli errori dei compagni, come in occasione del salvataggio su Luis Alberto: da centrale o da esterno non fa differenza: il suo il difensore romano lo fa sempre, anche in quello che per lui era una sorta di derby. Sbaglia poco o nulla: ritorna nel ruolo di mezzala e ne guadagna in confidenza: si trova molto più a suo agio e si vede, specialmente quando può liberare la sua corsa in avanti: l'espulsione, per altro molto dubbia, non rovina una prestazione sontuosa, l'ennesima. Firma il pari con un gran gol e detta i tempi della manovra con la consueta luciditàelemento sempre più fondamentale per il centrocampo giallorosso che si regge sulla sua corsa, sul suo dinamismo e sulla capacità di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Punto fermo(dall'80'partita di gran sacricio, in costante ripiegamento per tentare di tamponare le iniziative della Lazio. Finiscce per perdere un po' di lucidità in fase di possesso, ma non gli si poteva chiedere di più(dal 61': poco spazio per incidere, ma fa comunque il suo): è lui a dare la carica, con l'azione da cui poi scaturisce il gol del pari. E' sempre nel vivo dell'azione, segno che è in fiducia: ora gli manca solo di timbrare il cartellino(dall'80': non è proprio il suo momento. Un'altra serata da dimenticare, visto che fallisce due occasioni come già accaduto a Reggio Emilia: al 6' è miracoloso l'intervento di Reina, ma alla mezzora spreca nel peggior modo possibile una ripartenza promettente(dal 71': qualche buona giocata, ma dà l'impressione di tenere troppo la palla tra i piedi)All.: per la prima volta riesce a bloccare sul pari il fratello Simone e già questo basterebbe come soddisfazione. Il fatto di aver fermato, dopo la Lazio, anche la Juventus è un altro motivo di grande orgoglio. Ora all'orizzonte c'è una sfida salvezza da non sbagliare