Spal-Benevento 2-0



Puggioni 6: sfiora sul primo gol, ma viene spiazzato sul rigore



Sagna 5: decisivo il suo errore sul vantaggio avversario



Djimsiti 6: conduce tutti i palloni della squadra con grande personalità



Venuti 6: giocatore duttile che non sfigura nel ruolo di terzo difensore nello scacchiere di De Zerbi



(dal 69' Del Pinto 5: ha 20 minuti a disposizione, ma non li sfrutta)



Gyamfi 6: molto vivace, soprattutto nella seconda parte di gara, riesce spesso a superare Costa sulla fascia



Sandro 6: esperienza e qualità sulla mediana che non portano però i tre punti



Viola 6: ottimo inizio per lui, gli nega la gioia del gol per due volte Gomis



Letizia 6: un primo tempo iniziato con il piglio giusto con un tunnel prelibato ai danni di Mattiello. Poi nulla più



(dal 59' Sparandeo 5,5: esordio e fallo da rigore su Antenucci che porta al due a zero)



Iemmello 5: bloccato dalla retroguardia spallina non riesce a mettersi in mostra



(dal 72' Coda sv)



Diabatè 5: ingabbiato dalla difesa spallina non riesce mai ad essere pericoloso



Parigini 5: viene spesso a giocare tra le linee, ma non è mai incisivo





All. De Zerbi 6: molte assenze per il mister che ha comunque dato una linea al Benevento, poco incisivo oggi, ma bello da vedere nel possesso palla