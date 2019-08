Protagonista assoluto nello 0-0 con cui il Benevento ha esordito in B contro il Pisa, Lorenzo Montipò parla dopo il rigore parato a Marcone: "Diciamo che questo è il mio riscatto, perché dopo quanto accaduto contro il Cittadella non vedevo l'ora che arrivasse un momento del genere. Per fortuna è finita nel migliore dei modi.Mercato?So dell'interessamento del Torino. Onestamente non mi interessa più di tanto, perché ho fatto una scelta ben precisa accettando il Benevento. Siamo una grande squadra, da qua non mi muovo e se verranno altri portieri ci giocheremo il posto".