Potrebbe arrivare dalla Fiorentina il prossimo rinforzo difensivo del Benevento.



I sanniti avrebbero infatti un dialogo aperto e già piuttosto ben avviato con la dirigenza viola per portare in giallorosso il giovane esterno classe 2001 Edoardo Pierozzi.



Il ragazzo, reduce da una buona stagione in prestito all'Alessandria, arriverebbe anche in questo caso a titolo temporaneo.



Lo scrive stamane Tuttosport.