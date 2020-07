In Serie B è stato il miglior difensore in assoluto, perfetto nella travolgente cavalcata del Benevento. Luca Caldirola - centrale scuola Inter, accostato anche al Napoli in questi giorni - ha ricevuto proposte importanti: come raccontato da Sky Sport, Besiktas e Spartak Mosca si sono mosse per prenderlo, Caldirola piace a tanti dopo una stagione di altissimo livello. Il Benevento però non ha nessuna intenzione di privarsene, ha alzato il muro attorno a Caldirola e proporrà presto il rinnovo del contratto.