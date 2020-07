Il Benevento chiude il primo colpo per l'attacco e per la Serie A. Si tratta di Loic Remy, attaccante 33enne ex Lille e Chelsea, che arriva a parametro zero. Ora le Streghe, sistemato l'attacco, vogliono riportare in Italia Kamil Glik, centrale del Monaco ex Bari e Torino, che, come riporta Sky Sport, ha già un accordo coi giallorossi. Ora il Benevento tratta coi monegaschi.