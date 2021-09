Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, autore di una tripletta contro il Cittadella, parla al termine del match a Ottopagine.it: "Già lo scorso anno credo si sia visto il professionista che sono, soprattutto nei momenti difficili. È normale che la categoria è qualcosa di importante e non è stato semplice scendere in Serie B, ma le motivazioni non mi mancano. Non ho mai avuto il piacere di avere il tifo allo stadio, ma fin da subito mi hanno accolto alla grande e questo ha acceso la miccia che era pronta a esplodere. Ci tengo a ringraziare tutta Benevento oltre che tutti i compagni di squadra. Perù? Mi ha accolto come un figlio, non smetterò mai di ringraziarli per tutto ciò che mi stanno dando"