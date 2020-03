Argentina-Italia volo di sola andata per. Nella valigia tanti sogni e la voglia di arrivare nel calcio che conta. Oggi il difensore classe '97 è a metà del percorso: dopo una stagione così e così a metà tra Argentinos Juniors e Primavera della Fiorentina, i viola l'hanno girato in prestito all'Avellino in Serie C dove Eziolino Capuano non rinuncia mai a questo talento pescato nel 2017 nell'Instituto Cordoba dall'occhio lungo di Pantaleo Corvino, uno che di talenti se ne intende.. Decisivo per il pareggio contro il Bari, non una partita banale. Pallonetto al volo di destro. Una magia. "Ma volevo metterla in mezzo". Sincero il ragazzo.- E maturo, anche. Nessun grillo per la testa nonostante abbia solo 23 anni. Sa che sta vivendo l'occasione della vita e che ogni settimana ci sono osservatori in tribuna a vederlo:. Ad Avellino ha trovato una tifoseria calda come quelle che ci sono in Argentina, in Italia una seconda casa. Illanes sa che è una tappa importante per il suo futuro. E non vuole sbagliare.