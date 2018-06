Potrebbe essere un Benevento grandi firme quello targato Christian Bucchi. L’obiettivo del patron Vigorito è quello di riconquistare immediatamente la Serie A. Dopo aver chiuso per Tuia (Salernitana) e Tello (Juve, era a Bari), ora i giallorossi ci provano per due svincolati di lusso come Christian Maggio (ex Napoli) e Antonio Nocerino (ex Orlando). Nomi dal passato illustre ma anche certezze per la categoria: fari puntati sul centravanti Di Carmine (Perugia) e sull’esterno offensivo Capone (Atalanta, era a Pescara), che potrebbe arrivare nell’ambito della cessione di Brignola ai nerazzurri.



Prende forma il nuovo Spezia targato Pasquale Marino (ha firmato un biennale e sarà presentato oggi). Per la porta piacciono Minelli (Brescia) e Di Gregorio (Inter, era a Renate), ma si quest’ultimo c’è da battere l’agguerrita concorrenza di Avellino e Venezia. I liguri potrebbero ottenere in prestito dal Sassuolo i giovani Tripaldelli e Scamacca.

Il Carpi, in attesa di definire la cessione di Mbakogu al Leeds, piazza tre acquisti dalla Serie C: presi Frascatore (Sudtirol), Vano (Arzachena) e Piscitella (Prato). Molto attiva anche la Salernitana che chiude per Mazzarani (Catania), riscatta Akpa-Akpro (Tolosa) ed è vicina a Sansone (Novara).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Cremonese vuole chiudere per Castagnetti (Spal, era all’Empoli). Denton (Leeds) a un passo dal Brescia che in avanti proverà l’assalto a Donnarumma (Empoli), anche se appare non semplice strapparlo ai toscani. Laribi (Cesena) interessa al Verona. Vitale (Spal) nel mirino del Padova se salta l’arrivo di Schiavone (Cesena). Fulvio Pea (ex tecnico del Pro Piacenza) è il nuovo responsabile del Settore Giovanile del Livorno che per l’attacco sogna il clamoroso ritorno di Paulinho (Cremonese). Duello Perugia (vuole Moscati del Novara)-Venezia per il goleador Ragatzu (Olbia). Il Pescara pensa a Rigione (Cesena) per la difesa. L’Avellino ingaggia Houdret (Union Saint-Gilloise) e vuole Melegoni (Atalanta). Il Lecce riprende, questa a volta a titolo definitivo, Riccardi dal Verona e stringe per Sciaudone del Novara. Mungo e Calamai verso il rinnovo con il Cosenza. Infine ufficiale la nomina di Giovanni Stroppa (ex Foggia) come nuovo tecnico del Crotone (biennale con opzione per il terzo anno), che lavora alla conferma di Simic (Milan).



Serie C: Costa Ferreira (Lecce) piace al Novara. Il Rimini è vicino a Ferrani e La Camera (Reggina) Per il centrocampo si tratta anche con l’Atalanta per avere almeno uno dei tre giovani di proprietà nerazzurra: Alimi (Vicenza), Mora (Piacenza) e Badjie (Catanzaro). Trainotti (Monza) verso la Virtus Vecomp. La Lucchese vuole Genevier (Reggiana). Bergamelli (Pro Vercelli) verso la Ternana. Palermo può tornare al Gubbio. Il Catanzaro vuole Golubovic (Matera).