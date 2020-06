Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato a Ottogol, spiegando il mercato che verrà, con un'idea particolare in testa: “Pjaca? Lui è un calciatore che non è esploso in maniera definitiva solo a causa di infortuni gravi. Ha delle qualità tecniche indiscutibili visto che appartiene alla Juventus. Molto forte, si è trasferito in Belgio per giocare di più, però bisogna essere cauti nel dire che sarà un nostro obiettivo”.