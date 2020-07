Aspettando il via libera del Monaco per il difensore polacco Kamil Glik, il Benevento cerca un attaccante sul mercato. Il Corriere dello Sport fa il nome del capocannoniere del campionato sloveno, Dario Vizinger, classe ‘98 del Celje. Sempre aperta la pista che porta a Gervinho (Parma), sfida al Bologna per l'ex interista Eder.