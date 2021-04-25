Benevento-Udinese 2-4: il tabellino
Commenta per primoBenevento-Udinese 2-4 (primo tempo 1-2)
Marcatori: 4' Molina (U), 31' Arslan (U), 33' rig. Viola (B), 49' Stryger-Larsen (U), 73' Braaf (U), 84' Lapadula (B)
Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli (55' Ionita), Dabo (70' R. Insigne), Viola (45' Schiattarella), Hetemaj (55' Iago Falque), Improta; Lapadula, Sau (23' Gaich). All. Inzaghi
Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan (55' Makengo), Stryger-Larsen (70' Samir); Pereyra; Okaka (71' Braaf). All. Gotti
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Ammoniti: 19' Viola (B), 32' Musso (U), 81' Schiattarella (B)
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