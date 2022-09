non è più l'allenatore del, il club conferma l'esonero:Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra il signor Fabio Caserta.La Società rivolge al tecnico, unitamente ai suoi collaboratori Accursi, Chinnici, D’Inverno e Viola, il ringraziamento per l’opera professionale svolta a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.