Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato i contratti di prestazione sportiva con i calciatori Piergraziano Gori con effetti fino al 30 giugno 2019, Christian Maggio con effetti fino al 30 giugno 2020 e Antonio Nocerino effetti fino al 30 giugno 2020 con opzione per la stagione successiva.



​Piergraziano Gori

E’ il terzo ritorno in giallorosso per il portiere “sannita” di adozione, 9 stagioni con la maglia della strega e 206 presenze. Ghigo riabbraccia il Sannio dopo l’ultima esperienza in laguna. Con la società di via Santa Colomba, l’estremo difensore tarantino detiene un record: è l’unico calciatore ad aver ottenuto tre promozioni. Nel 2007/2008 dalla C2 alla C1 e le ultime due in cui si è passati dalla Lega Pro alla Serie A.



Christian Maggio

56 le presenze tra Europa League e Champions League, 326 nel massimo campionato italiano e 34 i gettoni in Nazionale maggiore. La sua carriera inizia in Serie B prima con la maglia del Vicenza e poi della Fiorentina. Con i viola, sempre in cadetteria, ottiene la promozione in Serie A e, dopo una breve parentesi al Treviso, approda alla Sampdoria. In due anni, sotto la lanterna, totalizza 71 presenze e 12 goal. Prestazioni che gli valgono la chiamata in azzurro e l’approdo al Napoli. Con la società partenopea trascorre gli ultimi dieci anni, conquistando due Coppe Italia e una Super Coppa Italiana.



Antonio Nocerino



Arriva alla corte di mister Bucchi dopo l’esperienza americana in MLS con gli Orlando City SC. Il centrocampista napoletano, 15 presenze in Nazionale maggiore e 247 nel massimo campionato italiano, ha vestito nella sua carriera diverse maglie, tra le quali quelle del Palermo, della Juventus e del Milan. Con quest’ultima, nella stagione 2011/12, la sua annata migliore, ha totalizzato 35 presenze e 10 goal in campionato.