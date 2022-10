A poche ore dall'annuncio di Fabio Cannavaro, che al termine della gara persa con il Como aveva annunciato di aver presentato le proprie dimissioni poi respinte dalla dirigenza del Benevento, in casa sannita arriva l'annuncio di un altro addio.



A salutare le streghe di propria volontà e per motivi strettamente personali è il dottor Enrico D’Andrea, responsabile sanitario della prima squadra.



Dimissioni che, a differenza di quelle presentate dal Pallone d'Oro 2006, il club ha deciso in questo caso di assecondare, come si evince dalla nota diffusa dai canali ufficiali giallorossi: "La Società rivolge al dottor D’Andrea il ringraziamento per l’opera professionale svolta in questi anni a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera".