Ai microfoni di TuttoSport, il presidente del Benevento Ciro Vigorito ha dichiarato: "Rimango della mia idea, si può giocare anche d'estate e questo concetto vale per tutte le singole categorie. Nel momento in cui ci saranno le condizioni dobbiamo portare a termine in campionato, poi potrebbero bastare 15 o 20 giorni di ferie prima di partire di nuovo. D'altronte la sosta i giocatori la stanno facendo in questi giorni".