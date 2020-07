Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla alla festa promozione delle Streghe. Queste le sue parole dal palco del Teatro Romano: "Gevinho in arrivo? E' al Parma... Normalmente per una ruota di parmigiano servono almeno 12 o 24 mesi... Promesse? Io le faccio dopo che ho stabilito il traguardo, fatte prima sono solo chiacchiere. Salvezza il prossimo anno? Parlate con chi sa di aver perso qualche partita che non doveva perdere quest'anno. Io durante il lockdown ho rimproverato ai miei la sconfitta col Pescara, altrimenti avremmo vinto prima il campionato. Mercato? Parlate con Foggia, le ha lui le chicche di mercato".