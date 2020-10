Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Sky Sport nell'immediata vigilia della partita con la Roma: "È un campionato strano, abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare così. Adesso dopo 3 partite abbiamo quasi gli stessi punti del girone d'andata di tre anni fa, quando siamo stati in A per l'ultima volta. Il credo del mister è chiaro, non vuole chiudersi neanche contro le big perché tanto il gol prima o poi lo prendi. Quindi tanto vale giocarsela".



SU INZAGHI - "Vive per il calcio, le cose nella vita riescono quando c'è amore e passione. Inzaghi mi piace per questo".



COME L'ATALANTA? - "Non ho mai imitato nessuno. Ho grande rispetto per chi fa risultati eccellenti. I Percassi fanno un ottimo calcio, hanno messo su un sistema di successo. Vorrei lavorare come fanno loro ed ottenere grandi risultati".