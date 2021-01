Intervistato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ha parlato del suo futuro: "​Voglio sperare che il mio rinnovo non sia un problema. Già in un'altra occasione col presidente e i dirigenti abbiamo trovato un'intesa in pochi minuti. Sono in scadenza a giugno ma non ho mai pensato di andare via dal Benevento".