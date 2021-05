Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, parla a OttoChannel dopo il pari contro il Crotone: "Siamo veramente molto amareggiati per questo pareggio, ma tutto sommato siamo ancora in corsa qualora martedì il Torino dovesse perdere a Roma. In questo momento si potrebbero dire tante cose, ma non conta nulla pensare al girone d'andata o a quello che poteva essere e non è stato. E' evidente che dilapidare un vantaggio così cospicuo di punti fa trasparire qualche errore e nessuno vuole sottrarsi alle responsabilità, ma ora è il momento di restare uniti e di ripartire in attesa di martedì. Il presidente ha parlato chiaro, ha detto che chi non se la sente può restare a casa ma è ovvio che tutti quanti noi vogliamo difendere la categoria. Perché sarebbe un peccato perdere la serie A dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto l'anno scorso. Mancanza di umiltà? Ripeto, in questo momento non serve a nulla tornare indietro e piangere sul latte versato: aspettiamo il risultato di Lazio-Torino e poi iniziamo a preparare la trasferta che potrebbe consentirci di coronare il nostro percorso con la salvezza. Io in panchina? Sto bene e cerco di dare il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa, c'è un allenatore che fa delle scelte e noi dobbiamo rispettarle. La rosa è composta da 26 giocatori, è normale che di settimana in settimana qualcuno resti fuori".