Un mese di sconfitte e di brutti ricordi è ormai alle spalle. E con gennaio è andato in archivio pure. La società ha messo a disposizione di Inzaghi due pedine interessanti come Depaoli e Gaich che possono rivelarsi utili per mettere cemento su un assetto collaudato, certamente non per far fare il salto di qualità a una squadra capace di arrivare al giro di boa con un bottino ricco di 22 punti. Rendimento che autorizza a ben sperare in vista della seconda parte di stagione, visto che sin dall'inizio del campionato la formazione giallorossa si è tenuta a distanza di sicurezza da tutte le pericolanti.Ma c'è un ma. Perché la frenata di gennaio non può passare inosservata, così come non si possono non tenere in considerazione i movimenti di mercato delle concorrenti, intenzionate a fare di tutto pur di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Sia chiaro, il Benevento può permettersi di non farsi deprimere dalla situazione, è chiaro però che deve mettere le mani avanti per provare a capire ciò che dietro l'angolo attende la Strega da qui alla fine del campionato. Perché sul fatto che la truppa di Inzaghi abbia gioco, qualità e anima per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo ci sono pochi dubbi, maIn tal senso, le prossime due partite saranno determinanti. La missione salvezza del Benevento ricomincia con una doppia sfida da non sbagliare, il tutto nello spazio di cinque giorni: domani il faccia a faccia casalingo contro la Sampdoria, venerdì la trasferta di Bologna. Due squadre che vorrebbero tenersi lontane dall'area delle pericolanti, ma che la Strega dovrà provare in qualche modo a coinvolgere nella bagarre della lotta per non retrocedere. Ecco perché. Dopo Samp e Bologna, sulla strada del Benevento ci sono infatti Roma e Napoli.