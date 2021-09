L'accademia dello Sport Lisboa e Benfica, il Benfica Campus, festeggia oggi il suo 15° anniversario. Dall'apertura delle sue porte nel settembre del 2007, il Benfica Campus ha sviluppato alcune delle più grandi stelle del calcio europeo, generando più di 500 milioni di euro di ricavi. Il successo del Benfica Campus e le infrastrutture e tecnologie all'avanguardia hanno portato il club a vincere diversi premi, tra cui il Globe Soccer Award per la migliore accademia dell'anno nel 2015 e nel 2019.



Cosa hanno in comune Ruben Dias, João Félix, Bernardo Silva, Renato Sanches, João Cancelo, Ederson, Jan Oblak, André Gomes, Nélson Semedo, Victor Lindelöf o Gonçalo Guedes? Sono tutti cresciuti nella Benfica Campus Academy. Il forte investimento fatto dal club nello sviluppo dei giovani ha portato diversi giovani giocatori a raggiungere alcune delle migliori squadre dei 5 grandi campionati europei.



Rui Costa, presidente del Benfica e leggenda del club, è stato anche lui un prodotto dell'accademia giovanile e celebra con queste parole questa importante pietra miliare per il club: "I 15 anni di Benfica Campus che celebriamo oggi esprimono l'eccellenza, l'ambizione e la professionalità di tutti coloro che lavorano allo Sport Lisboa e Benfica. Il Benfica Campus gioca un ruolo importante nell'internazionalizzazione del marchio Benfica e nello sviluppo potenziale di centinaia di giovani che alleniamo ogni anno con la nostra metodologia e la filosofia di allenamento del Benfica. Questo lavoro è riconosciuto a livello internazionale e si esprime bene nelle scuole che sono state create in vari paesi".