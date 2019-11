Perin di nuovo al Benfica? No, scrive il club portoghese sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato delle Aquile a proposito di una presunta trattativa con la Juventus per l'ex Genoa: "Il titolo del giornale A Bola, Perin di nuovo in agenda, è totalmente falso. Questa è un discorso completamente chiuso e il Benfica non è interessato ad assumere il giocatore. Non siamo a conoscenza di chi ha interesse in questa notizia, siamo tristi che un importante quotidiano sportivo offra un servizio così grave ai suoi lettori mettendo in evidenza una storia inventanta, senza mai aver cercato conferme con il club".