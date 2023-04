Nessuna sorpresa dalla seduta mattutina dell'Inter prima della partenza per Lisbona, dove domani alle 21 giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, ai box rispettivamente per una forma acuta di lombalgia e per una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra, hanno lavorato a parte e non saranno della partita. Salvo colpi di scena, salteranno anche il match di campionato al Meazza con il Monza, in programma sabato alle 20.45, l'obiettivo di Inzaghi è recuperarli per il match di ritorno con il Benfica, in agenda mercoledì 19 aprile. Handanovic e Cordaz hanno fatto lavoro in palestra ma ci saranno.







DUBBI DI FORMAZIONI - Inzaghi, che ieri ha caricato la squadra ("Creiamo tanto e la palla non vuole entrare, ma non perdiamo fiducia in quello che stiamo facendo. Torneremo a segnare e con continuità. Crediamoci!" ha detto ai suoi l'ex Lazio) ha due dubbi di formazione: De Vrij o Bastoni in difesa, Dzeko o Lukaku in attacco come partner di Lautaro. Domani si dovrebbe vedere questa squadra: Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, Dzeko e Lautaro in attacco.