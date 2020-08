Il Benfica ci sta provando davvero a regalare a una piazza delusa dall'esito dell'ultimo campionato il grande colpo Edinson Cavani. Le parti continuano a trattare, perché il Matador vorrebbe percepire non meno di 9 milioni di euro a stagione, anche dopo il suo addio al Paris Saint Germain. "Ci vorrebbe un'operazione di grande ingegneria finanziaria, ma il presidente sta facendo di tutto per coronare questo sogno", ha dichiarato l'allenatore del Benfica Jorge Jesus, rientrato in patria dopo la conclusione dell'avventura al Flamengo. Cavani è stato accostato nelle scorse settimane anche a Inter e Roma.