Jorge Jesus, allenatore del Benfica, parla dopo il pareggio contro il Barcellona in Champions League, che tiene tutto ancora aperto per la qualificazione: “Abbiamo fatto un'ottima partita difensiva, il Barcellona ha avuto massimo due occasioni in 94 minuti, possiamo ritenerci soddisfatti della prova difensiva. Alla fine abbiamo avuto noi la chances migliore per vincerla ma non siamo riusciti a segnare. Faccio l'allenatore da trent'anni e non ho mai visto sbagliare un gol in maniera così clamorosa. Io mi devo congratulare con i ragazzi per la loro organizzazione difensiva. Lasciamo Barcellona con un risultato che ci permette di sognare ancora il passaggio del turno, non dipende solo da noi però”.