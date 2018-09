Nuno Gomes, dirigente del Benfica, parla a Sky Sport di Bryan Cristante, centrocampista passato anche dai lusitani e ora alla Roma: ""A volte ci sono cose che non riesci a spiegare. Cristante è un bravissimo giocatore, lo era anche qui al Benfica. Forse non ha avuto il tempo e il minutaggio per imporsi, si doveva adattare al Portogallo e un altro calcio. Adesso sta dimostrando però che il Benfica non aveva sbagliato".